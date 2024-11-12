Fenerbahçe Bayern maçı kaç kaç bitti?

12 Kasım 2024 22:40 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:04

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih’i konuk etti. Basketbol severler Fenerbahçe Bayern maçının skorunu araştırıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 6 galibiyetle 2. sırada yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 9. hafta müsabakasında Bayern Münih’i ağırladı.

FENERBAHÇE BAYERN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Beko, 9. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i 87-76'lık skorla yenmeyi başardı.

Bayern Münih karşısında aldığı galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-Lacivertli ekip, 9 maç sonunda 7 galibiyete ulaşırken 3. yenilgisini alan rakibi Bayern Münih'in de önüne geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE BAYERN MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Nigel Hayes-Davis, mücadelenin ilk yarısında skor bulamadı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 7:21 kala Nigel Hayes-Davis skorda 37-37 eşitlik varken bulduğu üçlükle takımını 40-37'lik üstünlüğe taşıdı.

Sonrasında durdurulamayan yıldız oyuncu, üçüncü çeyreği 18 sayıyla tamamladı.

Son çeyrekte de skorlarına devam eden Hayes-Davis, 25 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.