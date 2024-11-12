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Fenerbahçe Bayern maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 22:40 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:04
Fenerbahçe Bayern maçı kaç kaç bitti?

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih’i konuk etti. Basketbol severler Fenerbahçe Bayern maçının skorunu araştırıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 6 galibiyetle 2. sırada yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 9. hafta müsabakasında Bayern Münih’i ağırladı.

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FENERBAHÇE BAYERN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Beko, 9. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i 87-76'lık skorla yenmeyi başardı.

Bayern Münih karşısında aldığı galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-Lacivertli ekip, 9 maç sonunda 7 galibiyete ulaşırken 3. yenilgisini alan rakibi Bayern Münih'in de önüne geçmeyi başardı.

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FENERBAHÇE BAYERN MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Nigel Hayes-Davis, mücadelenin ilk yarısında skor bulamadı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 7:21 kala Nigel Hayes-Davis skorda 37-37 eşitlik varken bulduğu üçlükle takımını 40-37'lik üstünlüğe taşıdı.

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Sonrasında durdurulamayan yıldız oyuncu, üçüncü çeyreği 18 sayıyla tamamladı.

Son çeyrekte de skorlarına devam eden Hayes-Davis, 25 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Sıkça Sorulan Sorular
9 maçta 7. galibiyeti elde etti

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Kaynak: TGRT Haber

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