Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

03 Ocak 2025 11:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:21

THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Karşılaşma S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Boban Marjanovic Fenerbahçe Beko'ya veda etti!

Boban Marjanovic Fenerbahçe Beko'ya veda etti!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi​ maçları kapsamında bugün Anadolu Efes​'i kendi evinde konuk edecek.

Sarı-lacivertliler son haftalarda aldığı mağlubiyetlerin ardından 7. sıraya gerilemişti. Bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet ile geri dönüş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Anadolu Efes ise ligde bu zamana kadar oynadığı 18 maçın 10'unu kazanarak Fenerbahçe​'nin hemen arkasından 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes karşılaşmadan galibiyet alırsa sıralamada sarı-lacivertlileri geçecek.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Derbiyi Tomislav Hordov, Arturas Sukys, Milos Koljensic hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmada Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV karşılaşmada oynamayacak.

Sakatlığı bulunan Dyshawn Pierre ise takımla birlikte antrenmanlara başladı.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko'nun kendi evinde oynayacağı Anadolu Efes karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan bu sezonki karşılaşmaların 2'sini sarı-lacivertliler kazanırken birinde ise Anadolu Efes parkeden galibiyet ile ayrıldı.

Bu karşılaşmaların sonuçları ise şöyle: