Boban Marjanovic Fenerbahçe Beko'ya veda etti!

23 Aralık 2024 19:42 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 19:44

Fenerbahçe Beko'nun pota altı basketbolcusu Boban Marjanovic takıma veda etti. Sırp basketbolcu 7 maçta 10,14 sayı, 1,57 asist ve 4,86 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe​ Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Boban Marjanovic, sarı-lacivertli formayla bu sezon 7 maçta 10,14 sayı, 1,57 asist ve 4,86 ribaunt ortalamasıyla oynadı.