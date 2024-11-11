Fenerbahçe Beko-Bayern Münih EuroLeague maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Kasım 2024 12:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:43

THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe Beko-Bayern Münh ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma yarın 20.45'te başlayacak.

Bu sezon Final Four hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleri ile başarılı bir seri yakaladı. Toplam 6 galibiyetle ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko, dördüncü sıradaki Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Alman ekipte sarı-lacivertliler gibi ligde 6 galibiyeti bulunuyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? THY Avrupa Ligi kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Bayern Münih karşılaşması yarın (12 Kasım 2024 Salı) saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler ile Bayern Münih bugüne kadar toplam 15 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Son oynanan 5 karşılaşmanın hepsinde ise sarı-lacivertliler parkeden galibiyet ile ayrıldı. FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA? Fenerbahçe Beko-Bayern Münih karşılaşması S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. 12 Kasım Salı günü oynanacak olan karşılaşmaların programı ise şöyle: 20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih

21.00 Monaco-Kızılyıldız

22.00 Olympiakos-LDLC ASVEL

22.00 Alba Berlin-EA7 Emporio Armani Milan

22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika

22.30 Baskonia-Anadolu Efes

22.45 Real Madrid-Virtus Sagafredo Bologna