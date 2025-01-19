Fenerbahçe Beko Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Potadaki derbinin galibi Fenerbahçe Beko oldu
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda yenmeyi başardı.
Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonu 15’inci haftası kıyasıya bir derbiye sahne oldu.
Galatasaray’ın Fenerbahçe Beko’yu konuk ettiği derbi maçta kazanan taraf sarı-lacivertliler oldu.
FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı 95-81 kazanarak 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı oldu.
Öte yandan Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
İlk periyot 25-24 Galatasaray lehine sona erdi.
2’nci periyotta sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı.
Fenerbahçe farkı artırarak 3’üncü periyodu da 70-58 önde kapadı.
Sarı lacivertli ekip isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrıldı.