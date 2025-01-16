Son dakika | Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

16 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:35

Son dakika haberi: Muğla'da alkollü araç kullanırken eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan ancak cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilen sürücüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Başsavcılığın tahliye kararına itirazı sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan sürücü yeniden tutuklandı.

Muğla’nın Datça​ ilçesinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan sürücü, cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmiş ancak kamuoyundaki tepkiler sonrası Muğla​ Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti. Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

SÜRÜCÜ TAHLİYESİNE TEPKİ YAĞDI

Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olup taksirle ölüme neden olmaktan 2 ila 9 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan ve 4 ay tutuklu kalan sürücü Emre Ali Önder, 10 Ocak’ta Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşma sanığın cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Ancak tahliye kararına kamuoyunda büyük tepki yağdı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Datça Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1.16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

SÜRÜCÜ YENİDEN TUTUKLANDI

Son alınan bilgilere göre, alkollü araç kullanarak milli basketbolcunun ölümüne yol açan sonra kaçan Emre Ali Önder, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararına istinaden İstanbul​'da yakalandı. İşlemlerinin ardından Muğla'ya getirilen Önder, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.