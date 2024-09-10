Trafik kazasında hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman son yolculuğuna uğurlandı

10 Eylül 2024 16:52 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:53

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlkan Karaman trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamıştı

İlkan Karaman trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamıştı

Son dakika! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti!

Son dakika! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti!

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu 34 yaşındaki İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Kapaklı’ya getirilen eski milli basketbolcu İlkan Karaman için öğle namazına müteakip Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

HİDAYET TÜRKOĞLU DA CENAZEDE YER ALDI

Cenazeye İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, basketbolcu arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Karaman’ın yakınları ve eşi Selin Karaman ayakta durmakta zorlanırken, cenazede taziyeleri Karaman’ın babası İlhan Karaman kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından İlkan Karaman, Karaağaç Fatih mezarlığında dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.