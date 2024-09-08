İlkan Karaman trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamıştı

08 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:37

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman 34 yaşında hayatını kaybetti. İlkan Karaman kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadığı gibi konular taraftarlar tarafından merak edilirken Fenerbahçe ve Beşiktaş taziye mesajları yayımladı.

Son dakika! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti!

Son dakika! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Milli sporcunun vefat haberinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile taziye mesajlarını iletti.

İLKAN KARAMAN NEDEN ÖLDÜ?

İlkan Karaman A Spor'un haberine göre dalış yapmak için arkadaşıyla birlikte Dalaman'a gidiyordu.

Arkadaşının benzin aldığı sırada yol kenarında beklerken alkollü olduğu iddia edilen sürücünün aracı kaldırıma çıkarak İlkan Karaman'a çarptı.

Aracın altında kalan milli sporcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Fenerbahçe

"2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Beşiktaş

"2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

İLKAN KARAMAN KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlkan Karaman, 13 Mayıs 1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi.

Kariyerine Tofaş'ta başlayan Karaman, 2012 yılında Fenerbahçe'ye imza attı.

28 normal sezon karşılaşmasında 5.77 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

Play-off döneminde oynadığı tek karşılaşmada ise 7 sayı attı.

2013 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası, 2014 yılında ise Türkiye Lig Şampiyonluğu yaşan milli sporcu 14 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Acıbadem Üniversitesi ile anlaştı.

1 Eylül 2016 yılında ise Beşiktaş'a transfer olduktan sonra sırayla Pınar Karşıyaka, Cholet Basket, Petkim, Formosa Taishin Dreamers formalarını giydi.

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde milli takım forması giydi.