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Fenerbahçe Beko – Monaco basketbol maçının yayınlandığı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:53
Fenerbahçe Beko – Monaco basketbol maçının yayınlandığı kanal netleşti

THY Euroleague'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Beko ile Monaco bu akşam karşı karşıya gelecek. Basketbol maçına az bir süre kala yayınlandığı kanal da duyuruldu.

Fenerbahçebasketbol​ takımı Euroleague​'de şampiyonluk yarışı sürdürüyor. 12 Aralık Perşembe akşamı 20.45'te oynanacak olan müsabakaya saatler kala hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. 

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunda 15. hafta maçları oynanıyor.

12 Aralık akşamı oynanacak olan basketbol maçı S Sport Plus​, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beko müsabakasını izlemek isteyenler S Sport Plus, S Sport kanallarından maçı izleyebilecek.

Fenerbahçe Beko – Monaco basketbol maçının yayınlandığı kanal netleşti - 1. Resim

Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs ve Josip Radojkovic yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol takımı EuroLeague’de 3 Aralık günü Baskonia ile mücadele etmişti. Karşılaşma 88-76'lık skorla sona erdi.

5 Aralık günü ise Real Madrid ile karşılaştı. Maç, 70-82'lik skorla sonuçlandı. Böylece FB, 14 karşılaşma sonucunda 10 galibiyet aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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