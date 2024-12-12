Fenerbahçe Beko – Monaco basketbol maçının yayınlandığı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:53

THY Euroleague'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Beko ile Monaco bu akşam karşı karşıya gelecek. Basketbol maçına az bir süre kala yayınlandığı kanal da duyuruldu.

Fenerbahçe​ basketbol​ takımı Euroleague​'de şampiyonluk yarışı sürdürüyor. 12 Aralık Perşembe akşamı 20.45'te oynanacak olan müsabakaya saatler kala hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA? Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunda 15. hafta maçları oynanıyor. 12 Aralık akşamı oynanacak olan basketbol maçı S Sport Plus​, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beko müsabakasını izlemek isteyenler S Sport Plus, S Sport kanallarından maçı izleyebilecek. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs ve Josip Radojkovic yönetecek. FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? Basketbol takımı EuroLeague’de 3 Aralık günü Baskonia ile mücadele etmişti. Karşılaşma 88-76'lık skorla sona erdi. 5 Aralık günü ise Real Madrid ile karşılaştı. Maç, 70-82'lik skorla sonuçlandı. Böylece FB, 14 karşılaşma sonucunda 10 galibiyet aldı. İlgili Haberler 12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti Mourinho için sansasyonel iddia! Fesih bedeli hazır