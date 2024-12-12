Mourinho için sansasyonel iddia! Fesih bedeli hazır

12 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:04

Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 yenilen Fenerbahçe'de performansı tartışmaya açılan Jose Mourinho'ya İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basınına göre, Ada ekibi Portekizli hocanın sözleşme fesih bedelini hazırladı bile! İşte detaylar...

Sezon başında dünya çapında ses getiren bir hamleye imza atarak ünlü teknik direktör Jose Mourinho​'yu tranfser eden Fenerbahçe​'de son günlerde işler iyiye gitmeyince Portekizli çalıştırıcının performansı tartışmaya açıldı. Önce ligde Beşiktaş'a 1-0 yenilen ardından UEFA Avrupa Ligi​'nde evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe iki hedefinde de ağır darbe alırken Mourinho'ya yönelik eleştirilerin dozu arttı. Hem kadro tercihleri hem de oyuna müdahaleleriyle tenkit edilen deneyimli hoca sıkıntılı günlerden geçerken dış basından çarpıcı bir iddia geldi.

FESİH BEDELİ HAZIR

İspanyol spor basınından Fichajes, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton​'ın, Mourinho'yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini öne sürdü. İddiaya konu haberde İngiliz ekibinin Mourinho'nun 5 milyon euro tutarındaki fesih bedelini ödemeye hazır olduğu bilgisine yer verildi.

Premier Lig'de ilk 15 haftada sadece 9 puan toplayarak 19. sıraya gerileyen Wolverhampton'da teknik direktör Gary O'Neil ile yolların ayrılması bekleniyor. Habere göre İngiliz ekibi, önümüzdeki günlerde Mou, için resmi bir adım atabilir.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-Lacivertliler, imza sonrası Mourinho'ya her sezon için 10.5 milyon euro (Yaklaşık 384 milyon 750 bin TL) net ücret ödeneceğini duyurmuştu.