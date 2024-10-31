Fenerbahçe Beko-Partizan maçının saati belli oldu

31 Ekim 2024 14:14 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:16

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı taraftarların gündeminde yer alıyor. THY Avrupa Ligi’nin 7.haftasında Euroleague'de geride kalan 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan​'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko​ Basketbol​ Takımı, 1 Kasım Cuma günü Partizan’ı konuk edecek.

THY Avrupa Ligi​'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekibin Partizan ile müsabakası saat 20.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

THY Avrupa Ligi'nde sarı lacivertli basketbol takımı 15.kez Partizan ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan müsabaka S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak.