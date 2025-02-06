Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu

06 Şubat 2025 16:45 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:13

THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı oynanacak. Bugün (6 Şubat 2025) saat 20:30'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

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Fenerbahçe Beko bugün THY Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında kendi evinde Real Madrid'i ağırlayacak.

Ligde 6 maçtır parkeden galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayı da kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı bugün (6 Ocak 2025 Perşembe) saat 20:30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah, Oleg Latisevs, Guido Giovanneti hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko bu sezon ligde oynadığı 24 maçın 16'sında galibiyet aldı. 2. sırada yer alan temsilcimiz 6 maçtır yenilmiyor.

Real Madrid'de ise bu sezon işler iyi gitmiyor. İspanya ekibi oynadığı 25 maçın 13'ünde galibiyet aldı ve 10. sırada yer alıyor. Son oynadığı 5 maçta ise Real Madrid'in 3 galibiyeti bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Real Madrid karşılaşması S Sport ekranlarından yayınlanacak.

İki takım tarihleri boyunca toplam 30 defa karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda temsilcimiz 12 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko ve Real Madrid arasında oynanan son 5 karşılaşmanın sonucu ise şöyle: