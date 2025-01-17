Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın saati merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ocak 2025 16:02 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:27

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 22. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün (17 Ocak 2025 Cuma) Zalgiris ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. S Sport ekranlarından yayınlanacak olan maçta Fenerbahçe Beko kazanırsa haftaya oynanacak Olympiakos derbisi öncesinde kritik bir puan elde etmiş olacak.

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague maçına geri sayım başladı. Temsilcimiz 22. hafta kapsamında oynanacak olan maçlar kapsamında Zalgiris ile karşılaşacak. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Zalgiris karşılaşması S Sport ekranlarından yayınlanacak. Sarı-lacivertliler ligde çıktığı son 3 maçın hepsinde parkeden galibiyet ile ayrılarak ikinci sıraya yerleşti. Zalgiris'in ise son 6 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Litvanya temsilcisi ligde 11. sırada yer alıyor. FENERBAHÇE BEKO-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? THY EuroLeague'nin 22'nci haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı bugün (17 Ocak 2025 Cuma) saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Ilija Belosevic, Carlos Cortes ve Igor Dragojevic hakem üçlüsü görev alacak. FENERBAHÇE BEKO-ZALGİRİS İSTATİSTİKLERİ EuroLeague'in güncel formatında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris toplam 27 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 18'inda temsilcimiz parkeden galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın sonuçları ise şöyle: 2024-2025 | Zalgiris-Fenerbahçe | 65:72

2023-2024 | Zalgiris-Fenerbahçe | 98:75

2023-2024 | Fenerbahçe-Zalgiris | 80-78

2022-2023 | Fenerbahçe-Zalgiris | 87-79

2022-2023 | Zalgiris-Fenerbahçe | 86-66 İlgili Haberler THY Euroleague'de Fenerbahçe fırtınası: Alba Berlin'i 17 farkla geçti! Fenerbahçe Beko TYH Euroleague'de seriye bağladı! Sırbistan'da zafer