Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları taraftarın gündeminde
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Taraftarın nefeslerini tutarak beklediği karşılaşmaya kısa süre kala iki takım arasında oynanan tüm maçların skorları gündem oldu.
Süper Lig'de 15. haftada oynanacak olan FB - BJK müsabakasına az bir süre kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın biletleri ön satışa çıkarken iki takımın daha önce oynadığı maçlar ve kimin daha fazla maç kazandığı yeniden merak konusu oldu.
İki rakip takımın en son oynanan maçı Fenerbahçe galibiyet ile sonuçlandı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR VE SKORLAR
FB ve BJK 360. kez mücadele edecek. İlk müsabaka 1924 senesinde FB galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Sarı lacivertli ekip 135, Beşiktaş 127 kez galip gelirken 97 kez berabere sonuçlandı.
27.04.2024: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
09.12.2023: Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
02.04.2023: Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
02.10.2022: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
08.05.2022: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
19.12.2021: Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
21.03.2021: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
29.11.2020: Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
19.07.2020: Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
22.12.2019: Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
25.02.2019: Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
24.09.2018: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
03.05.2018: Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
01.03.2018: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
25.02.2018: Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe
23.09.2017: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
07.05.2017: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
05.02.2017: Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
03.12.2016: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş
29.02.2016: Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş
27.09.2015: Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
22.03.2015: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
02.11.2014: Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe
20.04.2014: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
30.11.2013: Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş
03.03.2013: Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan derbi 7 Aralık günü 19.00'da oynanacak. En son oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik skorluk Fenerbahçe galibiyet ile sonuçlandı.
Müsabaka beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.