Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları taraftarın gündeminde

02 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:04

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Taraftarın nefeslerini tutarak beklediği karşılaşmaya kısa süre kala iki takım arasında oynanan tüm maçların skorları gündem oldu.

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Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor

Süper Lig​'de 15. haftada oynanacak olan FB - BJK müsabakasına az bir süre kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın biletleri ön satışa çıkarken iki takımın daha önce oynadığı maçlar ve kimin daha fazla maç kazandığı yeniden merak konusu oldu.

İki rakip takımın en son oynanan maçı Fenerbahçe​ galibiyet ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ​ ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR VE SKORLAR

FB ve BJK 360. kez mücadele edecek. İlk müsabaka 1924 senesinde FB galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Sarı lacivertli ekip 135, Beşiktaş 127 kez galip gelirken 97 kez berabere sonuçlandı.

27.04.2024: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

09.12.2023: Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

02.04.2023: Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

02.10.2022: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

08.05.2022: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

19.12.2021: Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

21.03.2021: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

29.11.2020: Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

19.07.2020: Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

22.12.2019: Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

25.02.2019: Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

24.09.2018: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

03.05.2018: Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

01.03.2018: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

25.02.2018: Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe

23.09.2017: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

07.05.2017: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

05.02.2017: Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

03.12.2016: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş

29.02.2016: Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş

27.09.2015: Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

22.03.2015: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

02.11.2014: Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

20.04.2014: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

30.11.2013: Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş

03.03.2013: Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan derbi 7 Aralık günü 19.00'da oynanacak. En son oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik skorluk Fenerbahçe galibiyet ile sonuçlandı.

Müsabaka beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.