Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç kadrosu! FB'nin muhtemel ilk 11 belli oldu

02 Şubat 2025 16:29 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:03

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Maçın başlamasına saatler kala FB-Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak olan karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Fenerbahçe bugün (2 Şubat 2025 Pazartesi) Çaykur Rizespor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 20 maçın 15'inde galibiyet, 3'ünde beraberlik ve 2'sinde mağlubiyet alarak, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe maçtan 3 puan ile ayrılarak son haftalarda yakaladığı seriyi devam ettirmek istiyor. Son 5 maçın sadece 1 tanesinde sarı-lacivertliler beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçının ardından gelecek olası bir Fenerbahçe galibiyeti ile ligdeki sıralamasını daha yükseğe çıkarmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının kadrosu merak ediliyor.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jahden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür karşılaşmada oynamayacak. Dominik Livakovic'in ise sakatlık durumu hala belirsizliğini koruyor.

Çaykur Rizespor tarafında ise sadece sağ bek pozisyonunda oynayan Eray Korkmaz'ın sakatlığı bulunuyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov bu maçta forma giymeyecek.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni transferlere forma şansı vereceği tahmin ediliyor.

Özellikle Diego Carlos'un maçta ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Talisca'nın ise karşılaşmanın sonlarına doğru yedeklerden oyuna girme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının muhtemel ilk 11'lerinin söyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Alexander Djiku, Cağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Flip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer, Amir Hadziahmetovic, Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Ali Sowe

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR GEÇMİŞ MAÇLARI

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor tarihleri boyunca toplam 48 kez karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 7'sini Çaykur Rizespor kazanırken, 33 tanesinde sarı-lacivertliler sahadan galibiyet ile ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 112 kere fileleri havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 45 gol attı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın hepsini ise sarı-lacivertliler kazandı.