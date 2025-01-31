Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hakemi Burak Pakkan kimdir? Daha önce yönettiği FB maçları

31 Ocak 2025 15:50 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:37

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. TFF tarafından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi açıklandı. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'de bu hafta karşılaşacaklar

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'de bu hafta karşılaşacaklar

Fenerbahçe bu hafta Süper Lig kapsamında Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak. Karşılaşma 2 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakeminin kim olacağı açıklandı.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 22. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesinin hakemi Burak Pakkan olacak.

Pakkan'ın yardımcılılarını ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Batuhan Kolak görev alacak.

BURAK PAKKAN FENERBAHÇE KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Burak Pakkan kariyeri boyunca daha önce hiç Fenerbahçe'nin maçını yönetmedi.

Deneyimli hakem bu sezon Süper Lig'de sadece 7 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda 39 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 2 kırmızı kart ve 1 penaltı verdi.

2024-2025 sezonunda 1. Lig'de ise 3 karşılaşmada görev alan Burak Pakkan toplam 18 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart gösterdi. 1. Lig maçlarında ise 6 kere penaltı noktasını gösterdi.

BURAK PAKKAN KİMDİR?

Burak Pakkan, 26 Ocak 1989 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

2010 yılında hakemliğe başlayan Burak Pakkan, Süper Lig'de ise ilk maçını 22 Ocak 2023 tarihinde yönetti.

Deneyimli hakem kariyeri boyunca 38 TFF 1. Lig, 25 Süper Lig, 18 2. Lig Beyaz, 18 2. Lig Kırmızı, 10 Türkiye Kupası maçı yönetti.

TFF 3 Lig'de yönettiği maçlarla birlikte toplam kariyeri boyunca 124 maçta görev aldı.