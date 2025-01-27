Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'de bu hafta karşılaşacaklar

27 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:49

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Karşılaşmayı Kadıköy'de stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Karşılaşmanın biletlerinin 29 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısında gösterdiği performans ile farkı 6'ya indiren Fenerbahçe adım adım lider Galatasaray'a yaklaşıyor.

Sarı-lacivertliler bu hafta kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 2 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar biletlerin ne zaman satışa çıkacağını merak etmeye başladı.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Biletlerin satışa çıkış duyurusunun 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sarı-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe genel olarak Süper Lig karşılaşmalarının biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor.

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yaptığında haberimizi güncelleyeceğiz.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor karşılaşmasının maç biletlerinin fiyatı da henüz açıklanmadı.

Biletlerin satış duyurusuyla birlikte fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin en son kendi evinde oynadığı Süper Lig karşılaşması olan Göztepe maçının bilet fiyatları şöyleydi: