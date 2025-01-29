Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar

29 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:48

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci karşılaşmaları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe Kadıköy'de Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Erzurumspor maçının biletleri ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

Ziraat Türkiye Kupası maçları kaldığı yerden devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 2. karşılaşmalar kapsamında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Ancak Fenerbahçe genel olarak iç sahada oynadığı maçın biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamında sarı lacivertlilerin 3 Şubat 2025 Pazartesi günü karşılaşmanın biletlerini satışa çıkarması bekleniyor.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletlerinin ne kadar olacağı ile ilgili de henüz net bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın biletlerini Süper Lig maçlarına kıyasla daha ucuz fiyatlarda satışa çıkarması bekleniyor.

Kulüp tarafından bilet fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.