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Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:48
Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası&#039;nda karşılaşacaklar

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci karşılaşmaları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe Kadıköy'de Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Erzurumspor maçının biletleri ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçları kaldığı yerden devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 2. karşılaşmalar kapsamında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar - 1. Resim

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Ancak Fenerbahçe genel olarak iç sahada oynadığı maçın biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamında sarı lacivertlilerin 3 Şubat 2025 Pazartesi günü karşılaşmanın biletlerini satışa çıkarması bekleniyor.

Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar - 2. Resim

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Erzurumspor maçı biletlerinin ne kadar olacağı ile ilgili de henüz net bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın biletlerini Süper Lig maçlarına kıyasla daha ucuz fiyatlarda satışa çıkarması bekleniyor.

Kulüp tarafından bilet fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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Kaynak: TGRT HABER

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