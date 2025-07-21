Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman oynanacak belli oldu

Bugün İsviçre'de 13.00'te gerçekleşen kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda heyecan devam ederken karşılaşmanın oynanacağı tarih de dikkat çekti.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Feyenoord oldu. Taraftarların heyecanla beklediği haber gelirken maçın oynanacağı zaman da merak edilmişti.

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord ile 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde karşılaşacak. Turnuvada rövanş maçlarının tarihi 12-13 Ağustos olurken iki tarihten birinde rövanş maçı oynanacak.

FENERBAHÇE RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, ülkemizi temsil edeceği turnuva için çalışmalara devam ederken bugün rakibi belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için 3. ön eleme turundan mücadeleye ederken rakibi Feyenoord oldu.

İki takım arasındaki karşılaşma için bekleyiş sürüyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında sarı lacivertli ekibin rakibi Feyenoord oldu. İki takımın ilk maçı 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde oynanırken rövanş maçı 12-13 Ağustos tarihlerinden birinde oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda ilk maçları için heyecan devam ediyor.