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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman oynanacak belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne bu yıl 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğu belli oldu. Bugün 13.00'te Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu. Taraftarlar ise FB Feyenoord maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

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Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman oynanacak belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:28

Bugün İsviçre'de 13.00'te gerçekleşen sonrasında 'nin rakibi oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda heyecan devam ederken karşılaşmanın oynanacağı tarih de dikkat çekti.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Feyenoord oldu. Taraftarların heyecanla beklediği haber gelirken maçın oynanacağı zaman da merak edilmişti.

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman oynanacak belli oldu

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord ile 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde karşılaşacak. Turnuvada rövanş maçlarının tarihi 12-13 Ağustos olurken iki tarihten birinde rövanş maçı oynanacak.

FENERBAHÇE RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Trendyol ekibi olan Fenerbahçe, ülkemizi temsil edeceği turnuva için çalışmalara devam ederken bugün rakibi belli oldu. Fenerbahçe 'nde lig aşamasına kalabilmek için 3. ön eleme turundan mücadeleye ederken rakibi Feyenoord oldu.

İki takım arasındaki karşılaşma için bekleyiş sürüyor.

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman oynanacak belli oldu

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında sarı lacivertli ekibin rakibi Feyenoord oldu. İki takımın ilk maçı 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde oynanırken rövanş maçı 12-13 Ağustos tarihlerinden birinde oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda ilk maçları için heyecan devam ediyor.

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