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 | Sumru Tarhan

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir? Kura çekiminin hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izlemek isteyeneler nereden canlı izlenir araştırmaya başladı. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı olarak takip edecek olan futbolseverler için yayın bilgileri paylaşıldı.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir? Kura çekiminin hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:18

bugün İsviçre’nin kentinde düzenleniyor. Takımlar ön elemeleri geçmek için çalışmalara devam ederken Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün 13.00'te başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı olarak UEFA resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz günü gerçekleşirken kura çekimi 13.00'te başladı. Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi kura çekimi uefa.com üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir? Kura çekiminin hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

21 Temmuz günü 13.00'te İsviçre’nin Nyon kentinde başlayan kura çekimi UEFA resmi sitesi uefa.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca futbolsever kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir? Kura çekiminin hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU SON DAKİKA?

Sarı lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri arasında Benfica, , Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin galibi yer alıyordu. Bugün gerçekleşen kura çekimi sonrasında sarı lacivertli ekibin rakibi de belli oldu. Temsilcimiz 'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Feyenoord oldu.

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ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kura çekimi
#nyon
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Aktüel
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