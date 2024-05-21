Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

21 May 2024 21:05 - Güncelleme : 21 May 2024 21:08

Fenerbahçe, 19 Mayıs Pazar günü oynanan ve 1-0 galibiyetle sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, derbi sonrası Galatasaray cephesinden gelen eleştirileri dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Maç sonrası, rakip takım bireylerinin oluşturduğu gündemi yakından izlediklerini ifade eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın eleştirilerinin sonuç odaklı olduğunu vurguladı.

Maçın bitiminden itibaren Galatasaray'ın serzenişlerinin artarak tuhaflaştığını belirten kulüp, bu durumun esas nedeninin maç sonucunun hazmedilememesi olduğunu dile getirdi.

Tüm bu açıklamaların, takımın haksız yere 10 kişi bırakıldığı bir maçta elde edilen galibiyeti hazmedemeyen rakipler tarafından yapıldığını savundu.

Fenerbahçe, sezon boyunca vurguladıkları sistemsel sıkıntıların bu maçta net bir şekilde ortaya çıktığını ve her şeye rağmen elde ettikleri galibiyetin haklı bir zafer olduğunu belirtti.

Ayrıca, Galatasaray tarafından yapılan yanlış ve yanıltıcı beyanların takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.