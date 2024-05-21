Alex de Souza, Fenerbahçe'den Semih Şentürk'ü istiyor

21 May 2024 10:26 - Güncelleme : 21 May 2024 10:26

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Türkiye'ye geri dönen ve gelecek sezon göreve başlayacak teknik direktör Alex de Souza'dan ilk transfer hamlesi geldi.

Brezilyalı teknik direktörün, teknik heyetini Fenerbahçe alt yaş kategorilerinde görev yapan Semih Şentürk'le güçlendirmek istediği belirtildi.

TEKNİK EKİBE DAHİL ETMEK İSTİYOR

Sports Digitale'in haberine göre; Alex de Souza'nın eski takım arkadaşını, Antalyaspor'da teknik ekibine dahil etmek istediği aktarıldı.

RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Antalyaspor'da Alex döneminin başlaması kısa süre önce resmi olarak açıklanmıştı. Antalyaspor'un resmi hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlara seslenen Alex de Souza şu sözleri dile getirmişti:

"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."

Alex, açıklamasının sonundaki 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin' sözlerini Türkçe söylemişti.