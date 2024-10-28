Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyuruldu
Sultanlar Ligi'nin altıncı haftası kapsamında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Karşılaşma yarın oynanacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Sultanlar Ligi'nin altıncı haftasında karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan dev derbinin ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
FENERBAHÇE-GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Galatasaray Kadın Voleybol Takımları arasında oynanacak olan dev derbi yarın (29 Ekim 2024 Salı) saat 17.30'da düzenlenecek.
Fenerbahçe ligde oynadığı ilk 5 maçın hepsinde set vermeden 3-0 kazanarak birinci sırada bulunuyor.
Galatasaray ise namağlup bir şekilde lige devam ederek ikinci sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE-GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
- 29 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan diğer karşılaşmaların saati ise şöyle:
- 15.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
- 17.00 Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo (Bahçeköy Orman Fakültesi)
- 17.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- 18.00 Zerenspor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
- 18.00 Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
- 18.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)