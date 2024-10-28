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Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyuruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:23
Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyuruldu

Sultanlar Ligi'nin altıncı haftası kapsamında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Karşılaşma yarın oynanacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray​, Sultanlar Ligi'nin altıncı haftasında karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol​ Salonu'nda oynanacak olan dev derbinin ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyuruldu - 1. Resim

FENERBAHÇE-GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Galatasaray Kadın Voleybol Takımları arasında oynanacak olan dev derbi yarın (29 Ekim 2024 Salı) saat 17.30'da düzenlenecek.

Fenerbahçe ligde oynadığı ilk 5 maçın hepsinde set vermeden 3-0 kazanarak birinci sırada bulunuyor.

Galatasaray ise namağlup bir şekilde lige devam ederek ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyuruldu - 2. Resim

FENERBAHÇE-GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

  • 29 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan diğer karşılaşmaların saati ise şöyle:
  • 15.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
  • 17.00 Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 17.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 18.00 Zerenspor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
  • 18.00 Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
  • 18.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)

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Kaynak: TGRT Haber
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