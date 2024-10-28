Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyuruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:23

Sultanlar Ligi'nin altıncı haftası kapsamında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Karşılaşma yarın oynanacak.