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Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 19:55
Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor

Son iki maçını kazanan ve moral tazeleyen Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, Avrupa’da aldığı zaferin ardından lige odaklandı.

Ezeli rakibi ile arasında 5 puan farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe​, puan kaybı yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor - 1. Resim

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK​ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 2 Aralık Pazar günü saat 20.00’da başlayacak.

Heyecan dolu maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ​ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Öte yandan Süper Lig​ 15. hafta muhteşem bir derbi maçına sahne olacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu derbi maçı 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Sıkça Sorulan Sorular
29 puanla 2. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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