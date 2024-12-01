Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 19:55
Son iki maçını kazanan ve moral tazeleyen Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.
Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, Avrupa’da aldığı zaferin ardından lige odaklandı.
Ezeli rakibi ile arasında 5 puan farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe, puan kaybı yaşamak istemiyor.
FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 2 Aralık Pazar günü saat 20.00’da başlayacak.
Heyecan dolu maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Süper Lig 15. hafta muhteşem bir derbi maçına sahne olacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu derbi maçı 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Sıkça Sorulan Sorular
29 puanla 2. sırada.
Kaynak: TGRT Haber