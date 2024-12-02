Fenerbahçe - Gaziantep maçında kimlerin eksik olduğu ve muhtemel 11 belli oldu

02 Aralık 2024 15:17 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:27

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün sarı lacivertli ekip ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluk yarışı sürerken bu akşam cezalı ve sakat olan isimler netleşti. Takımlar maç kamp kadrosunu sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları taraftarın gündeminde

Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları taraftarın gündeminde

Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti

Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti

Geçen sezon Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​, 2 Aralık günü Gaziantep FK​ ile mücadele edecek. Müsabakaya az bir süre kala iki takımda eksik olan futbolcular taraftarın gündemine yerleşti.

Bu akşam oynanacak maçın muhtemel 11 kadrosu da netleşti.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK?

2 Aralık Pazartesi​ akşamı oynanacak olan maçta cezalı ve sakat olan oyuncular belli oldu.

Sarı lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle bu akşam sahaya çıkamayacak. Ağrılarının devam ettiği bilinen Mert Hakan Yandaş’ın da bugün forma giymemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Muhtemel 11 kadrosunda ise Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri yer aldı.

Djiku sarı kart ceza​ sınırında olurken akşam forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi fakat muhtemel kadroda yer alıyor.

Gaziantep'in muhtemel kadrosu ise şöyle:

Dioudis, M’Bakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Halil, Lungoy.

FB - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak olan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alper Akarsu oldu.

Yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran yaparken dördüncü hakem Adnan Deniz Kayatepe oldu.

Müsabakada VAR koltuğunda Onur Özütoprak olurken AVAR koltuğunda Ceyhun Sesigüzel olacak.