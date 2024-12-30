Fenerbahçe-Hatayspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu

30 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:54

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe-Hatayspor maçı oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemen isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Hatayspor maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak sorularını araştırmaya başladı. Karşılaşmanın biletlerinin 3 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig​'in ilk yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

36 puan ile Galatasaray'ın hemen arkasından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Hatayspor​ karşılaşmasında kesin bir 3 puanı hedefliyor. Hatayspor ise küme düşme hattında 9 puan ile 18. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.

5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin karşılaşmadan 2 gün önce yani 3 Ocak tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından ise henüz biletlerin satışa çıkacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Duyurunun yeni yılın ardından yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasının bilet fiyatlarının da duyurunun ardından belli olması bekleniyor.

Ancak genelde Fenerbahçe​ derbiler hariç bilet fiyatlarını aynı tutuyor.

Geçtiğimiz haftalarda kendi evinde oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasının biletleri şöyle olmuştu:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL