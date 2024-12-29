Fenerbahçe'den büyük bomba! 127 milyon euroluk yıldız için Osimhen formülü

29 Aralık 2024 10:41 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:10

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Talisca için gün sayarken, bomba bir transfer hamlesine daha imza attı. Sarı-Lacivertliler Atletico Madrid'in 127 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli yıldıza talip oldu. Kanarya, şu an bonsevrisi Chelsea'de bulunan oyuncuyu Galatasaray'ın Osimhen transferi gibi bir kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarına hız veren takımlar arasında başı çeken Fenerbahçe büyük oynuyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca transferini büyük ölçüde tamamlayan sarı-lacivertlilerden sansasyonel bir hamle daha geldi.

AYRILMAYA BICAK BAKIYOR

İspanyol futbol haberleri sitesi Fichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea'nin yaz transfer döneminde Atletico Madrid'en 52 milyon euroya kadrosuna kattığı Joao Felix'in peşine düştü. 2019 yılında Atletico Madrid'in Barcelona'dan tam 127 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştirememişti. Buna karşın Premier Lig devi Chelsea şu an 25 yaşında olan yıldız ismi, kadro planlamasına dahil etmişti. Ancak Chelsea'de de istediği süreyi bulamayan Joao Felix'in devre arasında kiralık olarak başka bir transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi.

BENFICA DA PEŞİNDE

Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın sezon başındaki ses getiren Victor Osimhen transferine benzer bir yol izlemeyi planlıyor. Ali Koç başkanlığındaki yönetimin yıldız oyuncunun önemli maaş yükünü karşılayacak bir formülle Chelsea'nin kapısını çalacağı, transfer teklifine satın alma opsiyonun da konulacağı belirtildi.

Bu sezon Chelsea'da 16 maçta forma giyen Joao Felix, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sunarken oyuncu ile eski takımı Benfica'nın da ilgilendiği belirtildi.