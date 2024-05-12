Fenerbahçe Kayserispor maç sonucu: 3 - 0
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 21:01 - Güncelleme : 12 May 2024 21:04
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor karşısında üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Peki neler oldu, maç özeti nasıl? İşte maçın detayları...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk etti.
Mücadele, sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 93'e yükseltirken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta ise Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.
Kaynak: TGRT Haber