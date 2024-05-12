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Fenerbahçe Kayserispor maç sonucu: 3 - 0

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 21:01 - Güncelleme : 12 May 2024 21:04
Fenerbahçe Kayserispor maç sonucu: 3 - 0

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor karşısında üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Peki neler oldu, maç özeti nasıl? İşte maçın detayları...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk etti.

Mücadele, sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Fenerbahçe Kayserispor maç sonucu: 3 - 0 - 1. Resim

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 93'e yükseltirken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta ise Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

Kaynak: TGRT Haber
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