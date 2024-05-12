Fenerbahçe Kayserispor maçında sarı kart gören Rodrigo Becao, Galatasaray maçında oynayamayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 20:25 - Güncelleme : 12 May 2024 20:28
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında sarı kart gören Rodrigo Becao, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan maçta Rodrigo Becao, aldığı sarı kartla Galatasaray maçında forma giyme şansını kaybetti.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği mücadelede, ilk yarı Batshuayi ve Djiku'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamlandı.
Maçın 45+3. dakikasında Rodrigo Becao, aldığı sarı kartla cezalı duruma düştü.
Bu durum, Becao'nun gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Tecrübeli oyuncunun cezası, Fenerbahçe'nin derbi mücadelesinde önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: TGRT Haber