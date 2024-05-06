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Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 May 2024 16:48 - Güncelleme : 06 May 2024 17:10
Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager oldu

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager'ın karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca hakemin kariyeri de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor bugün saat 20.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Alman Daniel Schlager olarak açıklandı.

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager oldu - 1. Resim

Hakemin karnesi ve istatistikleri ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. 

Daniel Schlager 8 Aralık 1989 tarihinde dünyaya Almanya'nın Rastatt şehrinde dünyaya geldi.

Deneyimli hakem bu sezon yönettiği maçlar ise şöyle:

  • 13 - Bundesliga,
  • 5 - 2. Bundesliga
  • 1 - UEFA Avrupa Konferans Ligi,
  • 1 - Alman 3. Lig,
  • 2 - DFB Pokal,
  • 2 - UEFA Konferans Ligi Elemeleri,
  • 1 - Super League 1 Play-off,
  • 1 - Super League 1 
  • 2 - 19 Yaş Altı Avrupa 

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager oldu - 2. Resim

Daniel Schlager VAR hakemi olarak ise 2023-2024 sezonunda toplam 14 maç yönetti.

Bu maçların 6'sı Bundesliga, 7'si 2. Bundesliga ve biri UEFA Avrupa Konferans Ligi oldu. 

Maçlarda toplam 67 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart ve 5 penaltı kararı verildi.

Kaynak: TGRT HABER
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