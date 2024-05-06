Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager oldu

06 May 2024 16:48 - Güncelleme : 06 May 2024 17:10

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Almanya'dan... Şampiyonluk iddiası için kritik viraj

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Almanya'dan... Şampiyonluk iddiası için kritik viraj

Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor bugün saat 20.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Alman Daniel Schlager olarak açıklandı.

Hakemin karnesi ve istatistikleri ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Daniel Schlager 8 Aralık 1989 tarihinde dünyaya Almanya'nın Rastatt şehrinde dünyaya geldi.

Deneyimli hakem bu sezon yönettiği maçlar ise şöyle:

13 - Bundesliga,

5 - 2. Bundesliga

1 - UEFA Avrupa Konferans Ligi,

1 - Alman 3. Lig,

2 - DFB Pokal,

2 - UEFA Konferans Ligi Elemeleri,

1 - Super League 1 Play-off,

1 - Super League 1

2 - 19 Yaş Altı Avrupa

Daniel Schlager VAR hakemi olarak ise 2023-2024 sezonunda toplam 14 maç yönetti.

Bu maçların 6'sı Bundesliga, 7'si 2. Bundesliga ve biri UEFA Avrupa Konferans Ligi oldu.

Maçlarda toplam 67 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart ve 5 penaltı kararı verildi.