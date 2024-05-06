Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager oldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Daniel Schlager'ın karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca hakemin kariyeri de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor bugün saat 20.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen VAR hakemi belli oldu.
Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Alman Daniel Schlager olarak açıklandı.
Hakemin karnesi ve istatistikleri ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Daniel Schlager 8 Aralık 1989 tarihinde dünyaya Almanya'nın Rastatt şehrinde dünyaya geldi.
Deneyimli hakem bu sezon yönettiği maçlar ise şöyle:
- 13 - Bundesliga,
- 5 - 2. Bundesliga
- 1 - UEFA Avrupa Konferans Ligi,
- 1 - Alman 3. Lig,
- 2 - DFB Pokal,
- 2 - UEFA Konferans Ligi Elemeleri,
- 1 - Super League 1 Play-off,
- 1 - Super League 1
- 2 - 19 Yaş Altı Avrupa
Daniel Schlager VAR hakemi olarak ise 2023-2024 sezonunda toplam 14 maç yönetti.
Bu maçların 6'sı Bundesliga, 7'si 2. Bundesliga ve biri UEFA Avrupa Konferans Ligi oldu.
Maçlarda toplam 67 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart ve 5 penaltı kararı verildi.