Fenerbahçe Lazio maçı nereden izlenir? Hazırlık maçının canlı yayın bilglieri

Futbolseverlerin heyecanla izlediği hazırlık maçlarında nefesler tutuldu. 30 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak olan Fenerbahçe Lazio müsabakasının canlı yayın bilgileri paylaşıldı.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig sezon arasında çalışmalara devam eden Fenerbahçe bu akşam İtalya temsilcisi olan Lazio'yu evinde ağırlayacak. Binlerce taraftarın akın edeceği müsabaka bu akşam 20.30'da başlayacak.

Sarı lacivertli ekibin oynayacağı hazırlık maçı canlı olarak takip edilirken televizyon ekranlarından da izlenecek. Müsabaka S Sport Plus ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar nefeslerini tuttu, hazırlık maçını bekliyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Bu akşam Chobani Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. 20.30'da başlayacak olan maça binlerce taraftar akın ederken S Sport Plus ekranlarında maç canlı olarak yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.