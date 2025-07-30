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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Lazio maçı nereden izlenir? Hazırlık maçının canlı yayın bilglieri

Bu akşam 20.30'da Fenerbahçe ile Lazio karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği hazırlık maçlarından biri de FB Lazio oldu. Taraftarlar bugün oynanacak olan müsabakanın nereden izleneceğini şimdiden araştırmaya başladı.

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Fenerbahçe Lazio maçı nereden izlenir? Hazırlık maçının canlı yayın bilglieri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:44

Futbolseverlerin heyecanla izlediği hazırlık maçlarında nefesler tutuldu. 30 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakasının bilgileri paylaşıldı.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig sezon arasında çalışmalara devam eden Fenerbahçe bu akşam İtalya temsilcisi olan Lazio'yu evinde ağırlayacak. Binlerce taraftarın akın edeceği müsabaka bu akşam 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Lazio maçı nereden izlenir? Hazırlık maçının canlı yayın bilglieri

Sarı lacivertli ekibin oynayacağı canlı olarak takip edilirken televizyon ekranlarından da izlenecek. Müsabaka ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar nefeslerini tuttu, hazırlık maçını bekliyor.

Fenerbahçe Lazio maçı nereden izlenir? Hazırlık maçının canlı yayın bilglieri

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Bu akşam Chobani Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. 20.30'da başlayacak olan maça binlerce taraftar akın ederken S Sport Plus ekranlarında maç canlı olarak yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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#canlı yayın
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#hazırlık maçı
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