Fenerbahçe Liverpool’a yenilirse ne olur, eleniyor mu? FB Şampiyonlar Ligi ilk 24 ihtimali!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Geride kalan üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında sahaya çıkacak. Üç maçını da kazanan ve 9 puanla lig sıralamasının 4. basamağında bulunan İngiliz ekibi karşısında alınacak sonucun ardından gözler hem güncel puan tablosuna hem de sarı-lacivertlilerin kalan dört karşılaşmasına çevrilecek. Fenerbahçe kaybederse eleniyor mu, Liverpool’a yenilirse ne olur? İşte detaylar…

FENERBAHÇE SAHASINDA LİVERPOOL'U AĞIRLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool, Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa Futbol Federasyonundan Jeremy Stinat olacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki dördüncü sınavını verecek.

Fenerbahçe, Avrupa'daki son karşılaşmasında sahasında Slavia Prag ile karşılaşmış ve 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de üst üste iki mağlubiyet alarak Liverpool karşılaşması öncesinde üç maçlık Şampiyonlar Ligi performansıyla gündeme geldi. Geride kalan üç Avrupa maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, toplam 2 puanla 31. sırada bulunuyor. Liverpool ise oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.

Karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt olacak. Futbolculuk kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli formayı giyen Kuyt, bu kez teknik sorumlu olarak eski takımı Liverpool'a karşı kulübede yer alacak. Liverpool formasıyla da önemli bir geçmişe sahip olan Hollandalı isim, Fenerbahçe'nin başında eski takımına karşı mücadele edecek.

Maçta ilk 11’ler şöyledir:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

Liverpool 11: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.

FENERBAHÇE LİVERPOOL'A YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında mağlup olması, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan veda etmesi anlamına gelmeyecek. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında henüz dört karşılaşması daha bulunuyor. Bu nedenle Liverpool mücadelesinin ardından da Fenerbahçe'nin ilk 24 sıra içerisinde yer alabilmesi için matematiksel olarak mücadele etme şansı devam edecek. Ancak alınacak bir mağlubiyet, takımın mevcut 2 puanda olacak olması nedeniyle üst sıralarla arasındaki farkın kapanmasını zorlaştırabilecek.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk 24 sırada yer alan takımlar Avrupa macerasına play-off aşamasında devam ediyor. İlk 8 sıradaki ekipler ise doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 25. sıranın altında kalan takımların Avrupa serüveni lig aşamasında sona eriyor. Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında yaşayacağı puan kaybının ardından önünde Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico de Madrid karşılaşmaları bulunacak. Sarı-lacivertli ekip, bu dört maçta alacağı sonuçlarla puanını artırarak ilk 24 sıralamasına girmek için mücadelesini sürdürebilecek.

FENERBAHÇE LİVERPOOL'U YENERSE NE OLUR, KAÇINCI OLUR?

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında galip gelmesi halinde sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç maçında topladığı 2 puana 3 puan daha ekleyecek. Böylece Fenerbahçe'nin toplam puanı 5'e yükselecek. Galibiyetin ardından takımın puan tablosundaki sıralaması ise diğer karşılaşmalarda alınacak sonuçlara ve takımların puan durumuna bağlı olacak.

Liverpool ise ilk üç karşılaşmasında aldığı üç galibiyetle 9 puana ulaşmış durumda. İngiliz ekibi, Fenerbahçe karşısında da puan alması halinde mevcut puanını artırma fırsatı bulacak. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti durumunda iki takım arasındaki puan farkı azalacak. Ancak Fenerbahçe'nin lig sıralamasındaki yeni yeri, aynı hafta oynanacak diğer maçların sonuçları belli olduktan sonra netleşecek. İlk 24 hesaplamasında yalnızca galibiyet ve mağlubiyetler değil, eşit puanlı takımlar arasındaki sıralama kriterleri de önem taşıyacak.

FENERBAHÇE İLK 24 İHTİMALİ İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni tek lig formatında toplam 36 takım aynı puan tablosunda mücadele ediyor. Sekiz maçın tamamlanmasının ardından ilk 8 sırada bulunan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise play-off turunda karşı karşıya geliyor. 25. sıradan itibaren alt sıralarda kalan takımların Avrupa serüveni sona eriyor. Bu nedenle Fenerbahçe açısından lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlamak, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için büyük önem taşıyor.

Yeni formatın uygulandığı 2024-2025 sezonunda ilk 24'e girmek için 11 puan yeterli olmuştu. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Club Brugge, 11 puanla play-off turuna katılma hakkı elde etti. Aynı puana sahip Sporting Lizbon 23. sırada yer alırken, yine 11 puan toplayan Dinamo Zagreb averaj nedeniyle 25. sırada kaldı. Bu sonuçlar, puan eşitliği yaşandığında takımların sıralamasını belirleyen kriterlerin de önemli olduğunu gösteren sezonun örnekleri arasında yer aldı.

2025-2026 sezonunda ise ilk 24 için gereken puan daha düşük gerçekleşti. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Benfica, 9 puanla play-off turuna katılmaya hak kazandı. Aynı puanı toplayan Bodo/Glimt ise 23. sırada yer aldı. İki sezonun sonuçları karşılaştırıldığında ilk 24 için gereken puanın 9 ile 11 arasında değişebildiği görülüyor. Dolayısıyla 10 puan, play-off hattında kalmak açısından önemli bir seviye olarak değerlendirilirken 9 puan da bazı sezonlarda yeterli olabiliyor.

Fenerbahçe'nin geride kalan üç karşılaşmada topladığı 2 puan bulunuyor. Sarı-lacivertli takımın önünde ise toplam 12 puan kazanabileceği dört maç daha var. Liverpool karşılaşması da dahil olmak üzere kalan mücadelelerde alınacak sonuçlar, Fenerbahçe'nin ulaşacağı toplam puanı belirleyecek.

Fenerbahçe'nin kalan maç programı ise şöyle:

25 Kasım 2026, 23.00: FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Deplasman)

9 Aralık 2026, 23.00: LASK - Fenerbahçe (Deplasman)

20 Ocak 2027, 20.45: Fenerbahçe - Villarreal CF (İç saha)

27 Ocak 2027, 23.00: Atletico de Madrid - Fenerbahçe (Deplasman)

Bu dört karşılaşmada elde edilecek puanlar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasını hangi sırada tamamlayacağını belirleyecek. İlk 24'e girebilmek için gereken puan sezonun genel sonuçlarına göre değişebildiğinden, sarı-lacivertli ekibin yalnızca kendi maçlarından alacağı sonuçlar değil, diğer takımların performansları da sıralama açısından önem taşıyacak.