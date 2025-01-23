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Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:56
Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11&#039;in kilit ismi kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. maçları kapsamında Fenerbahçe-Lyon karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalesinin vazgeçilmez ismi Livakovic forma giymeyecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bugün (23 Ocak 2025 Perşembe) Fransız takımı Lyon'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan alırsa ilk 24'ü garantileyecekler. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor.

Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok - 1. Resim

FENERBAHÇE-LYON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de büyük bir eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Dominik Livakovic sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterweolde ve Rodrigo Becao'da karşılaşmada oynamayacak.

Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok - 2. Resim

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos'da henüz UEFA isim listesine yazdırılmadığı için maçta yer almayacak.

Ayrıca karşılaşma öncesinde Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko sarı kart sınırında yer alıyor.

Lyon'da ise karşılaşma öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok - 3. Resim

Fenerbahçe-Lyon maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Lyon: Lucas Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Veretout, Matic, tolisso, Cherki, Benrahma, Mikautadze

Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok - 4. Resim

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi 7. karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon maçı bugün saat 20.45'te başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok - 5. Resim

Sozza'nın yardımcılıklarını ise Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti karşılaşmada görev alırken VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni oturacak.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

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Kaynak: TGRT HABER

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