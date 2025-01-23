Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok

23 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:56

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. maçları kapsamında Fenerbahçe-Lyon karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalesinin vazgeçilmez ismi Livakovic forma giymeyecek.

Fenerbahçe - Lyon maçı nerede oynanacak belli oldu

Fenerbahçe - Lyon maçı nerede oynanacak belli oldu

Fenerbahçe-Lyon maçında Livakovic neden yok? Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

Fenerbahçe-Lyon maçında Livakovic neden yok? Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bugün (23 Ocak 2025 Perşembe) Fransız takımı Lyon'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan alırsa ilk 24'ü garantileyecekler. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor.

FENERBAHÇE-LYON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de büyük bir eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Dominik Livakovic sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterweolde ve Rodrigo Becao'da karşılaşmada oynamayacak.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos'da henüz UEFA isim listesine yazdırılmadığı için maçta yer almayacak.

Ayrıca karşılaşma öncesinde Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko sarı kart sınırında yer alıyor.

Lyon'da ise karşılaşma öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe-Lyon maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Lyon: Lucas Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Veretout, Matic, tolisso, Cherki, Benrahma, Mikautadze

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi 7. karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon maçı bugün saat 20.45'te başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Sozza'nın yardımcılıklarını ise Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti karşılaşmada görev alırken VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni oturacak.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.