Fenerbahçe-Lyon maçında Livakovic neden yok? Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

23 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:50

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 7. maçları kapsamında kendi evinde Lyon'u ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin file bekçisi Dominik Livakovic forma giymeyecek. Livakovic neden yok, ne zaman dönecek soruları gündeme geldi. Livakovic, Süper Lig kapsamında oynanan Konyaspor maçında sakatlanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasının son karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki en kritik karşılaşmasında file bekçisi Dominik Livakovic kadroda yer almayacak.

Başarılı kaleciyi kadroda göremeyen taraftarlar neden oynamadığını merak etmeye başladı.

DOMİNİK LİVAKOVİC FENERBAHÇE-LYON MAÇINDA NEDEN YOK?

Dominik Livakovic, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig kapsamında oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasına sakatlanmıştı.

Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan futbolcunun tedavisi hala devam ediyor.

Bu sebepten dolayı da file bekçisi sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Lyon karşılaşmasında forma giymeyecek.

DOMİNİK LİVAKOVİC NE ZAMAN DÖNECEK?

Dominik Livakovic'in tekrardan sahalara 26 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan Göztepe karşılaşması ile geri dönmesi bekleniyor.

Ancak file bekçisinin aynı bölgeden daha önceki haftalarda da sorun yaşaması nedeniyle bu süre uzayabilir.

Livakovic'in en geç ise UEFA Avrupa Ligi kapsamında sarı-lacivertlilerin son oynayacağı karşılaşma olan Midtjylland deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

DOMİNİK LİVAKOVİC SAKATLIK DURUMU

Dominik Livakovic, Konyaspor karşılaşmasının öncesinde Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanan RAMS Başakşehir maçında da benzer bir sakatlık yaşamıştı.

Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama olduğu için Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında oynayamamıştı. Aynı problem Konyaspor karşılaşmasında da tekrar meydana geldi.

Fenerbahçe'nin Livakovic'in sakatlık durumu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan Dominik Livakovic’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."