Fenerbahçe-Lyon maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları başlıyor

13 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:12

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçları kapsamında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarların gündeminde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı yer alıyor. Maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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UEFA Avrupa Ligi​ karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor.

7. hafta maçları kapsamında ligde 8 puan ile 21. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon​ ile karşı karşıya gelecek.

Lyon bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet birer tanesinde ise beraberlik ile mağlubiyet alarak 13 puan elde etti.

Dördüncü sırada yer alan Fransız takımı turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.

Taraftarlar tarafından Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE-LYON MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Genel olarak sarı-lacivertli kulüp maç biletlerini ne zaman satışa çıkaracağını daha önceden duyuruyor.

Fenerbahçe-Lyon maçının biletlerinin de 20 Ocak 2025 Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE-LYON MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe-Lyon maçının biletlerinin fiyatı da henüz belli olmadı.

Kulüp tarafından yapılacak bilet duyurusunun ardından fiyatların da netlik kazanması bekleniyor.

Biletlerin satışları sadece Passo'nun resmi internet sitesinden yapılacak. Ayrıca biletlerin transfere de kapalı olacağı tahmin ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin daha önce oynadığı Athletic Bilbao karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VIP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon karşılaşması 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.