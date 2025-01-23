Fenerbahçe Lyon puan durumları! Avrupa maçları skorları

23 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:56

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadeleye kısa süre kala Fenerbahçe Lyon puan durumları da gündeme geldi. İki takımın maç skorları taraftarın dikkatini çekti.

Fenerbahçe Lyon'a yenilirse, kazanırsa, berabere kalırsa ne olur? Avrupa Ligi'nde ilk 8 ve play-off ihtimalleri

Fenerbahçe Lyon'a yenilirse, kazanırsa, berabere kalırsa ne olur? Avrupa Ligi'nde ilk 8 ve play-off ihtimalleri

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde yarış sürüyor. 23 Ocak Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Avrupa maç skorları da merak edildi.

FENERBAHÇE LYON PUAN DURUMLARI

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe ligde 6 haftada 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 2 galibiyet alarak 8 puana ulaştı. Böylece ligde 21. sırada bulunuyor.

Rakibi Lyon ise 1 beraberlik, 1 yenilgi ve 4 galibiyet ile 13 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. Lyon, Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup etti ve Hoffenheim ile berabere kaldı. Takımın tek mağlubiyeti ise Beşiktaş'a karşı oldu.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇLARI SKORLARI

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 280 maçın 111 tanesini kazandı ve 111 tanesinde mağlup oldu. 58 maçta ise beraberlik aldı.

UEFA Kupası'nde 54 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 88 karşılaşmada 44 kez kazanırken 19 kez mağlup oldu. 44 kez galip olurken 126 gol attı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 33 maça çıkarken 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ise 38 maça çıktı. 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken 56 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 40 maçta 11 galibiyet alırken 6 beraberlik aldı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 9 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde ise 18 maçta 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 44 gol atıp 23 gol yemiştir.