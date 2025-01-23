Fenerbahçe Lyon'a yenilirse, kazanırsa, berabere kalırsa ne olur? Avrupa Ligi'nde ilk 8 ve play-off ihtimalleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Ocak 2025 15:01 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:28

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Fenerbahçe bugün Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet ile ayrılması durumunda olacak senaryolar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'nin ilk 8 ve 24 durumu gündem oldu.

Avrupa Ligi'nde 8 puan ile 22. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe'nin iki maçı kaldı. Bu karşılaşmalardan Lyon ile olanı bugün Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kazanması, yenilmesi veya berabere kalması durumunda meydana gelebilecek senaryolar taraftarlar tarafından araştırılıyor. FENERBAHÇE LYON'A YENİLİRSE NE OLUR? Temsilcimiz Fenerbahçe bugün (23 Ocak 2025 Perşembe) oynanacak olan Lyon karşılaşmasında yenilirse, ilk 24 ihtimali ciddi oranda azalarak, son maça kalacak. Fenerbahçe 8 puan kalması durumunda yüzde 30 ihtimalle ilk 24'e kalıyor. Bu yüzden sarı-lacivertlilerin kesin olarak 30 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak olan Midtjylland karşılaşmasından puan alması gerekecek. FENERBAHÇE LYON İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR? Fenerbahçe-Lyon maçının berabere bitmesi durumunda temsilcimiz 9 puana ulaşacak. Bu durumda sarı-lacivertliler yüzde 90 ihtimalle Avrupa Ligi'nde ilk 24'deki yerini koruyarak play-off oynayacak. Fenerbahçe'nin bu senaryoda ilk 24 şansı çok yüksek olmakla birlikte rakiplerin performansı etkili olacak. FENERBAHÇE LYON'U YENERSE NE OLUR? Fenerbahçe, Lyon'u yenerse 3 puan alacak ve Avrupa Ligi'ndeki toplam puanını 11'e çıkaracak. Bu senaryoda sarı-lacivertliler yüzde 100 olarak ligde 9-24 arasında kalmayı garantilemiş olacak. Bu sayede de Fenerbahçe play-off'lara katılmaya hak kazanacak. FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE İLK 8'E GİRME DURUMU Fenerbahçe, Lyon ve Midtjylland karşılaşmalarının ikisini de kazanırsa toplam 14 puana ulaşmış olacak. Bu durumda sarı-lacivertliler yüzde 6.5 oranında ilk 8'e girme şansı elde edecek. Fenerbahçe'nin böyle bir senaryoda ilk 8 şansı rakiplerinin performansına bağlı olacak. İlgili Haberler Fenerbahçe Lyon arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu belli oldu! İlk 11'in kilit ismi kadroda yok Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki futbolcular! Lyon maçında kart görürlerse Midtjylland karşılaşmasında oynamayacaklar