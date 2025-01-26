Fenerbahçe maçı hangi kanalda izlenir? FB-Göztepe karşılaşmasının başlamasına saatler kaldı

26 Ocak 2025 18:19 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 18:33

Trendyol Süper Lig kapsamında Fenerbahçe-Göztepe maçı oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala kadro detayları da belli oldu. Fenerbahçe-Göztepe maçının hangi kanalda yayınlanacağı taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe bugün kendi evinde Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından FB-Göztepe maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Serkan Çimen yapacak. VAR koltuğunda ise Istvan Vad görev alacak.

FB MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bugün (26 Ocak 2025 Pazar) oynanacak olan FB-Göztepe karşılaşmasını taraftarlar beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Maçı izleyebilmek için taraftarların beIN Sports aboneliğinin olması gerekiyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 45 puan ile 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 34 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe son oynadığı 5 maçın 4'ünde galibiyet 1'inde ise beraberlik aldı.

Göztepe ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet ile devam ediyor.