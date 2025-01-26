Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.
HAKEM KADROSU
Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Serkan Çimen üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.
Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad oldu. AVAR’da da Ömer Faruk Turtay yer alacak.