Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu

Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:42
Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçları kapsamında 24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynadığı bütün maçlar ve istatistikleri gündeme geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe​, 24 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de Manchester United​ ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı birer galibiyet ve beraberlikle 13. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmada 3 puanı hedefliyor.

Maçın saatinin yaklaşması ile birlikte Fenerbahçe ve Manchester United arasında oynanan bütün maçlar ve sonuçları taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN MANCHESTER UNİTED İLE OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Sarı-lacivertliler Manchester United ile toplam 6 kere karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 3'ünde Fenerbahçe ve 3'ünde ise Manchester United kazandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 9 kere fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 13 gol gördü.

Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi | 16 Ekim 1996 | Fenerbahçe-Manchester United | 0:2
  • UEFA Şampiyonlar Ligi | 30 Ekim 1996 | Manchester United-Fenerbahçe | 0:1
  • UEFA Şampiyonlar Ligi | 28 Eylül 2004 | Manchester United-Fenerbahçe | 6:2
  • UEFA Şampiyonlar Ligi | 8 Aralık 2004 | Fenerbahçe-Manchester United | 3:0
  • Avrupa Ligi | 20 Eylül 2016 | Manchester United-Fenerbahçe | 4:1
  • Avrupa Ligi | 3 Kasım 2016 | Fenerbahçe-Manchester United | 2:1

Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED'I YENERSE KAÇ PUAN ALACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre Manchester United'ı yenerse 3, berabere kalırsa 1 puan alacak.

Sarı-lacivertliler aldıkları puanın sonucunda bir sıraya yerleşecek. Avrupa Ligi'nde puanların eşit olması durumunda ise genel averaja bakılıyor.

Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçlarından önceki güncel puan tablosu ise şöyle:

  1. Lazio - 6
  2. Lyon - 6
  3. Tottenham - 6
  4. FCSB - 6
  5. Anderlecht - 6
  6. Ajax - 4
  7. Eintracht Frankfurt - 4
  8. Galatasaray - 4
  9. Midtjylland - 4
  10. Slavia Prag - 4
  11. Athletic Bilbao - 4
  12. Hoffenheim - 4
  13. Fenerbahçe - 4
  14. Bodo/Glimt - 4
  15. Olympiakos - 3
  16. Elfsborg - 3
  17. Rangers - 3
  18. AZ - 3
  19. Malmö - 3
  20. Braga - 3
  21. Manchester United - 2
  22. Viktoria Plzen - 2
  23. Twente - 2
  24. Porto - 1
  25. Real Sociedad - 1
  26. Union Saint-Gilloise - 1
  27. Roma
  28. Ludogorets - 1
  29. Rigas FS - 1
  30. Nice - 1
  31. Ferençvaroş - 0
  32. M. Tel-Aviv - 0
  33. PAOK - 0
  34. Karabağ - 0
  35. Dinamo Kiev - 0
  36. Beşiktaş - 0

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
FenerbahçeManchester Uniteduefa avrupa ligikadıköymac

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...