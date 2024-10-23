Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu

23 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:42

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçları kapsamında 24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynadığı bütün maçlar ve istatistikleri gündeme geldi.

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Temsilcimiz Fenerbahçe​, 24 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de Manchester United​ ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi​'nde aldığı birer galibiyet ve beraberlikle 13. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmada 3 puanı hedefliyor.

Maçın saatinin yaklaşması ile birlikte Fenerbahçe ve Manchester United arasında oynanan bütün maçlar ve sonuçları taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE'NİN MANCHESTER UNİTED İLE OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Sarı-lacivertliler Manchester United ile toplam 6 kere karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 3'ünde Fenerbahçe ve 3'ünde ise Manchester United kazandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 9 kere fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 13 gol gördü.

Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi | 16 Ekim 1996 | Fenerbahçe-Manchester United | 0:2

UEFA Şampiyonlar Ligi | 30 Ekim 1996 | Manchester United-Fenerbahçe | 0:1

UEFA Şampiyonlar Ligi | 28 Eylül 2004 | Manchester United-Fenerbahçe | 6:2

UEFA Şampiyonlar Ligi | 8 Aralık 2004 | Fenerbahçe-Manchester United | 3:0

Avrupa Ligi | 20 Eylül 2016 | Manchester United-Fenerbahçe | 4:1

Avrupa Ligi | 3 Kasım 2016 | Fenerbahçe-Manchester United | 2:1

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED'I YENERSE KAÇ PUAN ALACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre Manchester United'ı yenerse 3, berabere kalırsa 1 puan alacak.

Sarı-lacivertliler aldıkları puanın sonucunda bir sıraya yerleşecek. Avrupa Ligi'nde puanların eşit olması durumunda ise genel averaja bakılıyor.

Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçlarından önceki güncel puan tablosu ise şöyle:

Lazio - 6 Lyon - 6 Tottenham - 6 FCSB - 6 Anderlecht - 6 Ajax - 4 Eintracht Frankfurt - 4 Galatasaray - 4 Midtjylland - 4 Slavia Prag - 4 Athletic Bilbao - 4 Hoffenheim - 4 Fenerbahçe - 4 Bodo/Glimt - 4 Olympiakos - 3 Elfsborg - 3 Rangers - 3 AZ - 3 Malmö - 3 Braga - 3 Manchester United - 2 Viktoria Plzen - 2 Twente - 2 Porto - 1 Real Sociedad - 1 Union Saint-Gilloise - 1 Roma Ludogorets - 1 Rigas FS - 1 Nice - 1 Ferençvaroş - 0 M. Tel-Aviv - 0 PAOK - 0 Karabağ - 0 Dinamo Kiev - 0 Beşiktaş - 0