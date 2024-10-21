Fenerbahçe-Manchester United maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:43

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Biletlerin satışa çıkacağı tarih ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe, Manchester United'ı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın bilet detayları belli oldu. FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Fenerbahçe-Manchester United maçında biletler, 21 Ekim Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere, 22 Ekim 2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine,

23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacak. FENERBAHÇE-M.UNİTED MAÇ BİLETLERİ NE KADAR? UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında maç biletlerinin fiyatı şu şekildedir;



KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL İlgili Haberler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul var mı? Trio ekibi son noktayı koydu