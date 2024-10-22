Fenerbahçe-Manchester United maçının hakeminin kim olduğu belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:19

Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Manchester United ile Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe-Manchester United maçının hakeminin kim olduğu UEFA tarafından açıklandı. Hakemin Fenerbahçe istatistikleri gündeme geldi.

Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Manchester United maçının kim olduğu araştırılıyor. FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Manchester United karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonu'nda hakem Clement Turpin yönetecek. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Jeremy Stinat görev alacak. CLEMENT TURPİN KİMDİR, NERELİ? Clement Turpin, 16 Mayıs 1982 yılında Fransa'nın Oullins şehrinde dünyaya geldi. FIFA hakemliğine 2010 yılında başlayan deneyimli isim, 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev aldı. Ayrıca Fransız hakem 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti. CLEMENT TURPİN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ Clement Turpin kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin sadece 10 Mart 2016 tarihinde Avrupa Ligi Son 16 maçları kapsamında oynanan SC Braga karşılaşmasını yönetti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galibiyet ile ayrılırken 3 sarı kart gördü. SC Braga'ya ise Clement Turpin sadece 2 sarı kart gösterdi. Sıkça Sorulan Sorular Clement Turpin kaç yaşında? 1982 yılında doğan Clement Turpin, 2024 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. İlgili Haberler Fenerbahçe-Manchester United maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu Fenerbahçe transfer için gemileri yaktı! Cristian Medina'nın bonservisi belli oldu