Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları
Sultanlar Ligi devre arasının ardından Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Maç saatinin yakınlaşmasıyla birlikte hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.
Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.
İlk yarıyı lider olarak tamamlayan sarı-lacivertliler bu durumu ikinci bölümde de devam ettirmek istiyor.
Türk Hava Yolları ise Fenerbahçe'yi yenerek ligin üst sıralarına olan tırmanışını devam ettirmeyi planlıyor.
FENERBAHÇE MEDİCANA-TÜRK HAVA YOLLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçı bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 17.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 11'inde galibiyet alan sarı-lacivertliler 35 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Medicana ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlubiyet aldı.
Türk Hava Yolları ise 13 karşılaşmadan sadece 10'unda galibiyet aldı. Aynı sarı-lacivertliler gibi son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Türk Hava Yolları 29 puan ile beşinci sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE MEDİCANA-TÜRK HAVA YOLLARI HANGİ KANALDA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bugün oynanacak olan Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.