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Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
03 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:53
Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Sultanlar Ligi&#039;nde 14. hafta maçları

Sultanlar Ligi devre arasının ardından Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Maç saatinin yakınlaşmasıyla birlikte hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak. 

Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe​ Medicana-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.

İlk yarıyı lider olarak tamamlayan sarı-lacivertliler bu durumu ikinci bölümde de devam ettirmek istiyor.

Türk Hava Yolları​ ise Fenerbahçe'yi yenerek ligin üst sıralarına olan tırmanışını devam ettirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları - 1. Resim

FENERBAHÇE MEDİCANA-TÜRK HAVA YOLLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçı bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 11'inde galibiyet alan sarı-lacivertliler 35 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Medicana ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları - 2. Resim

Türk Hava Yolları ise 13 karşılaşmadan sadece 10'unda galibiyet aldı. Aynı sarı-lacivertliler gibi son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Türk Hava Yolları 29 puan ile beşinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA-TÜRK HAVA YOLLARI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bugün oynanacak olan Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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