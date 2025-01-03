Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:53

Sultanlar Ligi devre arasının ardından Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Maç saatinin yakınlaşmasıyla birlikte hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.

Sultanlar Ligi​'nin 14. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe​ Medicana-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. İlk yarıyı lider olarak tamamlayan sarı-lacivertliler bu durumu ikinci bölümde de devam ettirmek istiyor. Türk Hava Yolları​ ise Fenerbahçe'yi yenerek ligin üst sıralarına olan tırmanışını devam ettirmeyi planlıyor. FENERBAHÇE MEDİCANA-TÜRK HAVA YOLLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları maçı bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 17.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 11'inde galibiyet alan sarı-lacivertliler 35 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Medicana ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlubiyet aldı. Türk Hava Yolları ise 13 karşılaşmadan sadece 10'unda galibiyet aldı. Aynı sarı-lacivertliler gibi son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Türk Hava Yolları 29 puan ile beşinci sırada yer alıyor. FENERBAHÇE MEDİCANA-TÜRK HAVA YOLLARI HANGİ KANALDA? Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bugün oynanacak olan Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. İlgili Haberler Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'a set vermeden kazandı!