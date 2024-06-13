Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 00:16 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 00:31
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi 6 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılan oyunculara emekleri için teşekkür etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Açıklamada, "Oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE OPET KADIN VOLEYBOL TAKIMINDAN KİMLER AYRILDI?
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz'un takımdan ayrıldığı belirtildi.
Fenerbahçe Opet'in bu ayrılıkların ardından yeni transferler ve genç oyuncularla kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.
Kulüp, yeni sezonda başarı hedeflerine ulaşmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber