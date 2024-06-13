Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu

13 Haziran 2024 00:16 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 00:31

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3-1 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3-1 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Açıklamada, "Oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE OPET KADIN VOLEYBOL TAKIMINDAN KİMLER AYRILDI?

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz'un takımdan ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet'in bu ayrılıkların ardından yeni transferler ve genç oyuncularla kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

Kulüp, yeni sezonda başarı hedeflerine ulaşmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.