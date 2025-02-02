Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda izlenir? FB maçı için geri sayım başladı

02 Şubat 2025 18:14 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:30

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar FB maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Fenerbahçe bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan kesin bir galibiyet almak isteyen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor.

Galibiyet durumunda ayrıca Fenerbahçe 5 maçlık bir seriye ulaşacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy, Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Bert Put görev alacak.

FB MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bugün (2 Şubat 2025 Pazar) oynanacak olan FB-Çaykur Rizespor karşılaşmasını taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların beIN Sports'a abone olmaları gerekiyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego, Skriniar, Levent, Kostic, fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, En Nesyri, Dzeko

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Olawoyın, Ghezzal, Akıntola, Sowe