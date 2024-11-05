Fenerbahçe-Sivasspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu

05 Kasım 2024 10:27 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:52

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Fenerbahçe-Sivasspor maçı oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinden 3 puan almayı başaran Fenerbahçe, 10 Kasım 2024 saat 19.00'da Kadıköy'de Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 23 puan ile üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanarak, birinci sıradaki Galatasaray ile olan farkı kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasını stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasının biletlerinin 8 Kasım Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Karşılaşmanın biletlerinin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı AZ Alkmaar maçının ardından satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe tarafından Sivasspor karşılaşmasının bilet fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

Kulübün bilet satış duyurusunun ardından fiyatları da açıklaması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin en son kendi evinde oynadığı Süper Lig maçı olan Bodrumspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle olmuştu: