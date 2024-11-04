04 Kasım 2024 12:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:55

7 Kasım 2024 Perşembe günü Fenerbahçe ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile oynadığı bütün maçlar gündeme geldi. Fenerbahçe ve AZ Alkmaar iki kere karşı karşıya geldiler.

AZ Alkmaar'ın hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

AZ Alkmaar'ın hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçları kapsamında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar, 7 Kasım 2024 Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Hollanda ekibini yenerek 3 puanı alıp ilk 8'e adını yazdırmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile oynadığı bütün maçların istatistikleri merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN AZ İLE OYNADIĞI BÜTÜN MAÇLAR

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, daha önce 2006-2007 sezonunda yine aynı turnuvada kapsamında karşı karşıya geldiler.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma beraberlik ile sonuçlanmıştı. Deplasman maçında ise sarı-lacivertliler tekrardan berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Bu maçlarda Fenerbahçe'de AZ Alkmaar'da 5'er tane gol attı.

FENERBAHÇE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşması 7 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 23.00'de Hollanda'da bulunan AFAS Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan mücadelenin henüz UEFA tarafından hakeminin kim olacağı ise açıklanmadı.