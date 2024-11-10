Fenerbahçe-Sivasspor maç kadrosu merak edildi! Muhtemel 11'ler gündeme geldi

10 Kasım 2024 16:05 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:35

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında bugün Fenerbahçe-Sivasspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçının kadrosu merak ediliyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de en-Nesyri'nin ilk 11'de olması bekleniyor.

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Trabzonspor derbisinde 3-2 sahadan galibiyet ile ayrılan ve bu performansı devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, bugün ise Sivasspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maç kadrosu ve muhtemel 11'leri gündem oldu.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Sarı-lacivertlilerden sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci karşılaşmada forma giymeyecek.

Ayrıca Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'da cezalı olduğu için yedek kulübesinde yer almayacak.

Sivasspor'da ise Mehmet Albayrak, Eymen Yordcu, Erdem Güleç, Alex Pritchard ve Rey Manaj sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak.

Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Beceo, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Azizbek, Poungouras, Koita, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Balde

FENERBAHÇE SİVASSPOR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Sivasspor tarihleri boyunca toplam 43 kere karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 24'ünü sarı-lacivertliler, 7'sini Sivasspor kazanırken, 12'si ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 89 gol atarken, Sivasspor ise 48 kez fileleri havalandırdı.

Son oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünde Fenerbahçe kazanırken, 2'si ise beraberlik ile sonuçlandı.