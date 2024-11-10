Fenerbahçe-Sivasspor maçında İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle oynamıyor! Kaç maç sonra sahalara döneceği merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haberturk

10 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:54

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşması oynanacak. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe-Sivasspor maçında neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca gündemde yer alan konular arasında milli futbolcunun sakatlık durumu ve kaç maç sonra döneceği de bulunuyor

Bugün Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ile yedinci sıradaki Sivasspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçında İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İRFAN CAN KAHVECİ FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK? İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin 3 Kasım 2024 Pazar günü oynadığı Trabzonspor derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre milli futbolcunun ayağında yırtık tespit edildi. Tedavisi hala devam eden İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe-Sivasspor maçında oynamayacak. İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK? İrfan Can Kahveci'nin Kayserispor karşılaşmasında tekrardan sahalara geri dönmesi bekleniyor. Bu süre içerisinde Sivasspor maçının yanı sıra Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacağı Zenit mücadelesinde de İrfan Can Kahveci forma giymeyecek. Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle: "Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Sağlık Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi… pic.twitter.com/fdza0cNBua — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) İlgili Haberler Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu! Semih Şentürk'ten dikkat çeken Jose Mourinho iddiası İrfan Can Kahveci Fenerbahçe ile yolları ayırıyor iddiası gündem oldu Fenerbahçe-Sivasspor maç kadrosu merak edildi! Muhtemel 11'ler gündeme geldi