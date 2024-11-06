Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Kasım 2024 16:25 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:37

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçları ve istatistikleri gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemin kim olacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin kim olduğunu merak ediliyor. FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Erkan Özdamar görev alacak. KADİR SAĞLAM FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ Kadir Sağlam bu sezon Fenerbahçe'nin sadece Göztepe deplasmanında oynadığı 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmayı yönetti. Karşılaşmada sarı-lacivertliler 3 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Sağlam, Göztepe'ye ise karşılaşmada sadece 3 sarı kart gösterdi. Kariyeri boyunca ise Sağlam, Fenerbahçe'nin toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 3 galibiyet 2 beraberlik ile sahadan ayrılırken toplam 15 sarı kart gördü ve 4 penaltı kullandı. İlgili Haberler Fenerbahçe-Sivasspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu Son dakika | TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını açıkladı! Son dakika | Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu belli oldu